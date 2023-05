Parte la stagione all'aperto dello skatepark Dragoni

Con l'organizzazione di Skateschool Cesena e il supporto di Pattinosdromo Forlì è in programma per domenica 14 maggio, dalle 15 alle 18, allo skatepark Dragoni un Best Trick under e over 14 ad iscrizione gratuita (fino al raggiungimento del numero congruo alla riuscita della manifestazione).

Il contest vuol segnare l'avvio della stagione all'aperto in vista del lancio di una nuova associazione sportiva forlivese per lo skateboarding.

Informazioni: 3473521608