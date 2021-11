Teatro Diego Fabbri: via alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli

Apre sabato 6 novembre la prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Nella prima giornata la biglietteria di via Dall’Aste sarà aperta in orario continuato dalle ore 10 alle ore 18. La prevendita online, sul circuito Vivaticket, partirà domenica 7 novembre e da martedì 9 novembre la biglietteria sarà aperta tutti i giorni (lunedì e festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18, con possibilità di prenotazione telefonica al numero 0543 26355. Per tutti gli spettacoli in programma sono disponibili sia posti di Platea che di Galleria.

La Stagione sarà inaugurata venerdì 19 novembre da Monica Guerritore, grande signora del teatro italiano, con "L’anima buona" di Sezuan di Bertolt Brecht.

Seguiranno altri grandi protagonisti delle nostre scene: Lello Arena, Nancy Brilli, Michele Placido, Enrico Guarneri, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Ale e Franz, Virginia Raffaele, Lillo e Greg, Drusilla Foer, Amanda Sandrelli, Marco Paolini solo per citarne alcuni.

Il prezzo dei biglietti varia dai 27 ai 29 euro (a seconda del settore scelto) per tutti gli spettacoli, ad eccezione di Samusà con Virginia Raffaele (40 euro, settore unico) e Gagman con Lillo e Greg (35 euro, settore unico). Informazioni al numero 0543 26355. Approfondimenti e dettagli sugli spettacoli: www.accademiaperduta.it