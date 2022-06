"Pasolini 41" alla Fabbrica delle candele: il personaggio e la sua arte a 360 gradi

Parole suoni immagini “prese a prestito” da lettere,canzoni, poesie, articoli di giornale sceneggiature per raccontare in una serata “di” “con” e “su”, Pier Paolo Pasolini, il personaggio e l'uomo dietro la maschera. Il Teatro delle Forchette presenta "Pasolini 41", partitura per attori, musicista e immagine sonora, giovedì 30 giugno, alle 21, alla Fabbrica delle Candele di Forlì.



Come cita sopra, partitura per attori musicista e immagine sonora si riferisce alla dinamica della serata costruita sulla considerazione del Personaggio Pasolini sotto l'ottica a tutto tondo della sua arte, o meglio dei suoi vari talenti. Giornalista autore sia di prosa che di saggi che di canzoni, ed inoltre poeta, sceneggiatore, regista, attore e via a seguire, Pasolini spaziò in ambiti vari e spesso contrastanti tra loro, ma tutti legati ovviamente da una concretizzazione finale del suo percorso concettuale. Film, libri, suoni. E così è “ Pasolini 41”. Una “Personale” dedicata a Pasolini costruita con immagini proiezioni canzoni e recitati sia live che registrati, come una galleria dove i visitatori non si spostano di sala in sala ma sono “le sale” a passargli davanti, presentando ognuna il lavoro di artisti vari e diversi per stile e genere,e le loro opere, “ di,con e su “ Pierpaolo Pasolini.

Ingresso unico € 10.00

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012