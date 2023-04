Pasqua e Pasquetta tra Ridracoli e Foresta della Lama

Emozionante tour in battello elettrico sulle acque cristalline del lago della Diga di Ridracoli, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel weekend di Pasqua (da sabato 8 a lunedì 10 aprile), per ammirare gli scorci più nascosti del Parco, direttamente dall'acqua. Durante l’escursione di 45 minuti (in varie ore della giornata), una guida racconterà ai presenti la storia della costruzione della diga, le sue funzioni e tante curiosità naturalistiche, con la possibilità di sbarcare o essere recuperati presso le due zattere, del Comignolo (direzione Foresta della Lama) e rifugio Cà di Sopra (previo accordo prima della partenza e munendosi in anticipo del biglietto).

Per info e biglietti:https://www.ecomuseoridracoli.it/battello-e-canoe/

“Ascolta la foresta: esperienza di Forest Bathing” è l’uscita che propone la Cooperativa “Atlantide” la domenica di Pasqua (9 aprile), all’interno della Foresta della Lama, in un tratto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non accessibile con altri mezzi, se non le proprie gambe. Dalle 9:30, si passeggerà con i sensi aperti entrando in relazione con la natura: forme, luci, ombre, suoni e odori stimoleranno l’attenzione involontaria, per una pausa rigenerante sia per il corpo che per la mente. L’iniziativa si svolgerà con un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della rete “Terapie Forestali in Foreste Italiane”.

Info costi e prenotarsi tel. 0543.917912; www.ecomuseoridracoli.it/iniziative-eventi/ascolta-la-foresta-2/.

Chi ama muoversi in sella alle due ruote, il giorno seguente (lunedì di Pasquetta), potrà vivere l’esperienza “PEDALAMA: escursione in E-Bike”. Escursione di circa 48 km con MTB a pedalata assistita - facile, richiede solo un minimo di dimestichezza con la bici – dalla Diga di Ridracoli fino alla Lama, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, e ritorno. Il ritrovo è alle 10 presso l’Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Al rientro, possibilità di visitare anche l’Idro Ecomuseo, aperto fino alle 18. Evento organizzato in collaborazione con “Outdoor Romagna”.

Info, costi e prenotazioni: Alessandro, tel. 3701338368, www.ecomuseoridracoli.it/iniziative-eventi/pedalama-escursione-in-e-bike-2/