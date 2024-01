I Pasqualotti di Ricò in giro per la vallata del Bidente

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno i Pasqualotti di Ricò gireranno per la vallata del Bidente con il loro pulmino. Partiranno dal ristorante "Meridiana" di Meldola alle 13, passando da Cusercoli dalle 16 alle 19:30 (bar Silvia, bar Giardino e piazza con la proloco) per arrivare a Civitella dalla birreria Mazapegul dalle 19:45 alle 20:40. Ci sarà quindi la cena alla "Meridiana" alle 21:15 per poi concludere il toru al circolo di Ricò alle 22:30.