Passeggiata alla scoperta dei meandri del fiume Ronco con Gabriele Zelli

Domenica 20 giugno, con ritrovo e partenza alle ore 17.00 dall'Agriturismo "La Lenticchia", via Maglianella 12, Forlì, si svolgerà una camminata condotta da Gabriele Zelli attraverso i meandri del fiume Ronco, una straordinaria oasi naturalistica. L'itinerario si svilupperà per circa 4 km fino al guado in corrispondenza della frazione di Selbagnone per poi ritornare verso la località Ronco e raggiungere il lago FO.MA.

Lungo il percorso si potranno ammirare il percorso del fiume Ronco e i numerosi laghetti circondati da una fitta e variegata vegetazione costituita da boscaglie e boschi di tipo ripariale caratterizzati dalla presenza di salici, pioppi e ontani e da erbe palustri. L’area ospita specie faunistiche di grande pregio e interesse naturalistico tra cui uccelli come il martin pescatore, il tarabusino e la bigia padovana; anfibi come il tritone crestato, la raganella italica; rettili come la testuggine palustre e mammiferi come la puzzola e l’istrice.

Durante il corso della passeggiata saranno effettuate alcune brevi soste per raccontare la storia dei luoghi riportata nella pubblicazione "I Meandri del fiume Ronco. Itinerari Magliano - Ronco e Selbagnone - Ronco" di Gabriele Zelli. Al termine della camminata (partecipazione libera e gratuita) la pubblicazione verrà consegnata in omaggio a tutti i presenti.

Per l'occasione l'Agriturismo "La Lenticchia" organizzerà per le ore 19.00 un aperitivo con verdure e cereali bio di produzione propria ,preparati in un piatto unico vegano il tutto accompagnato dai Vini Bio Valmorri.

Il costo dell'aperitivo è di € 15 da regolare in loco prenotando obbligatoriamente entro e non oltre il 28 Giugno chiamando il 349 7773907 (Filippo) o scrivendo a agriturismo@lalenticchia.net

