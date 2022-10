Passeggiata benefica per sostenere i progetti in favore dei cani del canile comprensoriale forlivese

Una camminata di beneficenza, da condividere con Fido, a sostegno dei progetti per i cani senza famiglia. È quella in programma domenica 23 ottobre, all'intero del parco fluviale di Castrocaro, organizzata dal Gruppo volontari canile di Forlì-Odv. Un'iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza all'adozione dei cani ospiti nella struttura comunale di via Bassetta 16/e e, al tempo stesso, raccogliere i fondi a sostegno delle iniziative in favore dei cani senza casa.

Iscrivendosi, attraverso il versamento di un contributo pari a 10 euro, cane e padrone riceveranno una gustosa merenda che li rifocillerà al termine della passeggiata. Un percorso adatto sia a grandi che a piccini, poiché è pianeggiante e lungo circa 2 chilometri. Durante l'escursione, si riceveranno inoltre utili consigli grazie alla presenza di un'educatrice cinofila. Ospiti speciali della manifestazione sono Miky e Peggy, due cani attualmente ospiti del canile comprensoriale forlivese in cerca di casa. Il ritrovo è previsto alle 14 in via Marconi, nei pressi della pista di pattinaggio per le iscrizioni e mezz'ora più tardi si partirà per percorrere il circuito ad anello. Il rientro al punto di partenza è previsto per le 16,30 quando si potrà gustare lo spuntino ricevuto al momento dell'adesione.

Per ricevere maggiori dettagli o iscriversi all'iniziativa, contattare il 347 3781732.