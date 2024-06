Passeggiata di solidarietà a Vecchiazzano: il ricavato sarà destinato ad attività della cooperativa sociale L'Accoglienza

Lunedì 10 giugno dalle ore 19, secondo appuntamento con Lello trek per una camminata solidale nel territorio di Forlì- Vecchiazzano. L'iniziativa, promossa dalla cooperativa Sociale L'Accoglienza, vede la collaborazione di Lello, da anni impegnato nella promozione di attività che conciliano il benessere derivante dall'attività fisica all'aria aperta con la conoscenza del territorio e con una particolare attenzione alla socialità, promossa e favorita dall'aggregazione spontanea di gruppi che condividono insieme la passione per il camminare.

E' ormai risaputo che le esperienze legate al movimento all'aria aperta, ed il camminare in particolare, apportano benefici di tipo psico-fisico, diminuendo lo stress e migliorando l'attività cardio-respiratoria e muscolare; si tratta senza dubbio della più semplice delle tante attività fisiche che possiamo fare per mantenere uno stile di vita sano. Andare a piedi è un’attività che si può praticare ad ogni età, non presenta particolari controindicazioni ed è a costo zero, perché non necessita di attrezzature speciali se non abbigliamento comodo e buone scarpe.A questi benefici, si aggiunge nel caso di questa iniziativa, una motivazione benefica, in quanto il contributo di adesione - 13 € la quota d'iscrizione - servirà a sostenere le iniziative della cooperativa sociale L'Accoglienza che dal 1995 offre servizi in ambito educativo (centri estivi, doposcuola, supporto alla genitorialità, attività specifiche di supporto per bes e dsa), nell'ambito dell'accoglienza e supporto a persone con disabilità, dell'inclusione lavorativa e della promozione della cittadinanza attiva con l'obiettivo di sostenere la crescita di una comunità solidale.

La passeggiata con Lello Trek partirà dal Terzo Tempo Caffè che si trova all'interno del Polisportivo Treossi di Via Pigafetta a Vecchiazzano. Il Terzo Tempo è un progetto imprenditoriale innovativo, nato 10 anni fa come luogo in cui si concretizza l'importante impegno de L'Accoglienza come cooperativa di tipo B, orientata a ricercare opportunità di formazione e inserimento lavorativo per le persone più fragili sul mercato del lavoro. Qui, al termine dell'escursione, a tutti i partecipanti verrà offerto un apericena con buffet.

Per prenotazioni telefonare al 348 2341901 o al numero 338 1601309.