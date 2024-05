Tornano in azione i volontari di Plastic Free: ai Romiti una passeggiata ecologica per ricordare l'alluvione

Plastic Free, l’associazione di volontariato impegnata in progetti per la salvaguardia del pianeta dall'inquinamento da plastica, celebra l’anniversario dell’alluvione con una passeggiata ecologica dedicata alla raccolta dei rifiuti in una delle zone di Forlì maggiormente colpite nel maggio del 2023. L’evento, patrocinato dal Comune di Forlì e aperto a tutti, si terrà sabato 11 alle 14.30 ai Romiti e saranno presenti il Comitato di quartiere Romiti, le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie. La passeggiata ecologica è curata da Giovanni Senatore e da Cristina Rimessi, referenti Plastic Free per Forlì, che già avevano curato la raccolta al Parco Urbano lo scorso 12 aprile, vigilia del giorno giorno in cui Senese aveva inaugurato la camminata da Forlì a Rende per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento.

“Abbiamo scelto il Romiti perché è una zona di Forlì a cui noi universitari siamo molto legati – spiega Senatore, 20enne di Rende che studia Economia a Forlì -. Un anno fa tra una lezione e l'altra, approfittando anche del fatto che si tenevano online a causa proprio dell’alluvione, spalavamo il fango in queste zone e volevamo ritornare da quelle persone che abbiamo aiutato ad un anno di distanza per stare qualche ora insieme a loro. Il ritrovo sarà davanti al palasport poi tutti insieme cammineremo per cercare rifiuti da raccogliere, ma questa occasione sarà soprattutto un incontro per ascoltare storie e testimonianze di coloro che hanno vissuto l’alluvione".

"A questi incontri partecipano persone di tutte le età, sabato scorso a Catania c’era addirittura un bambino di quattro anni, ed è una stupenda occasione per conoscersi - conclude Senatore -. È come il walking talk che viene organizzato proprio a Forlì, con l’aggiunta della raccolta dei rifiuti. Tutti possono partecipare, ma consigliamo di iscriversi per poter organizzare il numero di guanti e di sacchetti da distribuire, se qualcuno dovesse non portarli”.