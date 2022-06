I luoghi della Forlì ebraica in una passeggiata

L’Associazione Aurora propone giovedì 9 giugno, con ritrovo alle ore 20,15 e partenza alle 20,30 davanti al Comune in piazza Saffi, una passeggiata, aperta a tutti, nei luoghi della presenza ebraica a Forlì. I partecipanti saranno accompagnati da Paolo Poponessi e Maurizio Gioiello.

L’itinerario, suddiviso in varie tappe, inizierà in prossimità dei Musei del San Domenico per snodarsi poi in via Giorgina Saffi e in via Sara Levi Nathan (dove si trovava la Giudecca forlivese); a seguire, viale Salinatore (ex Brefotrofio), via del Rocca (carcere), corso Diaz (campo di concentramento albergo Commercio) e piazza Saffi (abitazione e negozio Matatia). Infine, verrà illustrato anche il percorso riguardante le Pietre d’inciampo.