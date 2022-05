Alla scoperta dell'Oasi di Magliano tra video, passeggiata e aperitivo

Si va alla scoperta dell'Oasi di Magliano, mercoledì 8 giugno alle 17:00. Una passeggiata guidata da Gabriele Zelli, alla portata di tutti, per imparare a conoscere il territorio dell'Oasi faunistica di Magliano, dove laghi, boschi e corsi d'acqua caratterizzano la zona e dove innumerevoli specie animali e vegetali stupiscono per la loro varietà e bellezza.

Tra cenni storico naturalistici e vedute eccezionali ci addentreremo nell'oasi per poi terminare la passeggiata con un aperitivo a bordo lago, presso l'Oasi di Magliano I Fiordalisi Golf Club, accompagnato da degustazioni dei vini di Tenuta Graziani.

Il ritrovo è presso l'Oasi di Magliano I Fiordalisi Golf Club alle 17, con proiezioni video sulla fauna e flora locale commentati dal Naturalista Foscolo Foschi. Alle 17:30 la partenza della passeggiata e alle 19 rientro e aperitivo a bordo lago. Al termine dell'aperitivo possibilità per i presenti di cimentarsi con il putting green.

Iscrizioni obbligatoria entro e non oltre domenica 5 giugno: oasidimagliano@gmail.com o via Whatsapp al 380 1920097. Costo della esperienza € 10 da corrispondere in loco. A tutti i partecipanti verrà distribuita gratuitamente una copia del libro " Nei meandri del fiume Ronco" di Gabriele Zelli, foto di Fabio Casadei