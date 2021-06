Visita alla scoperta alla riserva di Scardavilla

Prezzo non disponibile

Per la rassegna "Colline Meldolesi: tra natura, cultura e sapori", tornano le visite guidate alla scoperta di Scardavilla in occasione del trentennale della Riserva. Martedì 22 giugno con inizio alle ore 18.30 si svolgerà la prima visita guidata nella Riserva Regionale Bosco di Scardavilla: un'occasione per passeggiare immersi nel verde alla scoperta della storia del bosco, dai primi abitanti ai monaci camaldolesi fino agli esploratori e documentaristi tra i quali spicca Pietro Zangheri. Una guida illustrerà le curiosità della foresta, riserva regionale dal 1991. Al termine della passeggiata, della durata di circa un'ora, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena preparerà un lunch box aperitivo con degustazione di prodotti romagnoli delle aziende locali.

Sarà possibile visitare la Riserva nelle date del 22, 27 giugno e 6 luglio. Tutti gli eventi sono con obbligo di prenotazione via mail a: scardavilla@comune.meldola.fc. it.