Passeggiate Napoleoniche in centro storico a Forlì

Appuntamento lunedì sera 12 luglio alle 20.45 in piazza Saffi sotto il monumento di Aurelio Saffi per la prima “Passeggiata Napoleonica” condotta da Paolo Poponessi.Il tragitto ripercorrerà i luoghi che, ormai oltre duecento anni fa, hanno visto il passaggio del Bonaparte e dell’esercito francese anche a Forlì. Vicissitudini che lo stesso Poponessi ha raccontato nel volume “Abbasso Napoleone!” (Almanacco Editore) attualmente disponibile nelle edicole e librerie forlivesi.

Nel dettaglio le tappe saranno palazzo Paulucci de Calboli, l’abbazia di San Mercuriale, la Chiesa del Suffragio all’inizio di corso della Repubblica, Palazzo del Monte di Pietà in corso Garibaldi e la chiesa di San Filippo Neri in via Giorgina Saffi.

Consigliabile la conferma della partecipazione via mail all’indirizzo info@almanaccodiforli.it.

Per info.: 349 3749522 – 338 4355002

