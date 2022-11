Passioni in musica: omaggio a Thomas Mann

Sabato 26 novembre, nella Sala del Refettorio dei Musei San Domenico, con inizio alle ore 16:30, si terrà il secondo evento della rassegna filosofico-musicale di Passioni in musica. Europa: passione per le differenze.



L’argomento mutua il titolo da una famosa raccolta di testi etici e politici scritti da Thomas Mann tra il 1922 e il 1945: Achtung, Europa! La silloge si apre con il discorso tenuto a Berlino Della Repubblica tedesca che segna l’approdo di Mann al pensiero democratico e comprende la lettera al preside dell’Università di Bonn che gli aveva revocato la laurea honoris causa e i cinquantacinque radiomessaggi violentemente antinazisti che Mann inviò dagli Stati Uniti al popolo tedesco durante il secondo conflitto mondiale. Contro gli esiti fatali del fascismo e del nazismo Mann concepisce un’idea difensiva di cultura come unità di misura della politica, o meglio del suo contenuto spirituale e della sua capacità di nutrire non solo gli istinti ma il pensiero di un’umanità sempre più pericolosamente massificata. «Quello che la generazione collettivistica si augura», scrive ancora in Attenzione, Europa!, «sono le vacanze continuate dal proprio Io. Ciò che vuole, ciò che ama è l’ebbrezza». La cultura come politica deve essere, al contrario, la restituzione dell’Io alla sua identità intellettuale e umana come strumento di azione.



Come dimostrerà Ilario Belloni, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Pisa, la riflessione di Mann resta imprescindibile per comprendere le crisi sociali, culturali e politiche di questo inizio del XXI secolo in Europa.



In colloquio musicale con Belloni saranno Luciano Franca (oboe) e Stefania Betti (arpa) che interpreteranno partiture di N. Bochsa, W. Alwyn e W. Owen.



Ingresso libero.