"Past lives" alla Sala San Luigi

Prezzo Euro 6,50 intero; euro 5,50 ridotto under 12 e over 65; euro 4,50 ridotto universitari

Dal 27 aprile al 5 maggio la Sala San Luigi propone il film "PAST LIVES" , film statunitense di produzione indipendente che segna il debutto alla regia della sudcoreana Celine Song, anche sceneggiatrice.

Il film è una storia minuta, poetica, intima: sembra una polaroid di un’amicizia d’infanzia che nel corso del tempo non ha mai trovato la forza per virare in amore. Un legame speciale che si rincorre per decenni, lungo due continenti.



Seul, Nora e Hae Sung sono due preadolescenti compagni di scuola; passano molto tempo insieme e il loro legame cela un sentimento intenso, sfumato tra l’amicizia e qualcosa di più. Nora si trasferisce poi con la sua famiglia in America e il legame tra i due si disperde. Dodici anni dopo i due si cercano online, su Facebook: lei studia scrittura nella Grande mela, lui sta completando i suoi studi universitari. Ritrovarsi a distanza, dopo così tanto tempo, li riconduce esattamente al crocevia emotivo dove si erano lasciati…



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 27 aprile ore 21.00

domenica 28 aprile ore 18.15



domenica 5 maggio ore 15.30 ed ore 21.00