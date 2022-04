Patrimonio dissonante: un progetto europeo parte da Forlì con Atrium

Prezzo non disponibile

La rotta culturale Atrium (Architettura dei Regimi Totalitari nella Memoria Urbana Europea), che ha la propria sede transnazionale a Forlì, svolge un ruolo di consulenza e organizzazione ad un progetto europeo (con un finanziamento dal programma Europe for Citizens) intitolato "Faro: il patrimonio dissonate nelle città europee".

I lavori del progetto hanno inizio martedì 12 aprile a Forlì, in mattinata con una riunione organizzativa del progetto, per proseguire nel pomeriggio con un evento pubblico che si terrà a Palazzo Romagnoli (via Albicini 12) dalle 14.30 alle 18.30. Quest'ultimo incontro prevede un’introduzione al concetto di patrimonio dissonante da parte di Patrizia Battilani, docente dell’Università di Bologna, a cui seguirà la presentazione dell’Orientation Paper sulla dissonanza europea e le prospettivi di sviluppo urbano, che verrà svolta da Jan Schultheiss (Rappresentante del Ministero dell’Interno della Germania), frutto della ricerca svolta nel contesto dell’Urban Agenda della Commissione Europea, alla quale anche Atrium collabora. Il pomeriggio si concluderà con una rassegna di esempi di ‘best practice’ da parte di associazioni ed istituzioni locali che hanno collaborato con Atrium nelle riflessioni sul valore della dissonanza e il rapporto col patrimonio scomodo costituito dei lasciti architettonici dal regime fascista.

Si tratta di un’occasione di confronto importante, che vede Atrium come punto di riferimento per le altre città partner del progetto, sia quelle che sono già partner stabil' di Atrium – Dimitrovgrad (Bulgaria), Stei (Romania) e Carbonia (Italia) – che le altre città coinvolte nel progetto, che hanno un patrimonio dissonante legato ai regimi non-democratici del XX secolo – Lousada (Portogallo), Scutari (Albania), Piotrkow Trybunalsky (Polonia) e Nova Gorica (Slovenia), non ancora aderenti ad Atrium.

Il programma proseguirà nella giornata di mercoledì 13 aprile al mattino con una ulteriore riunione di progetto, mentre per il pomeriggio è previsto un tour guidato in lingua inglese sul Viale della Libertà che si svolgerà alle 15.30, con punto di incontro presso la ferroviaria, aperto ai cittadini interessati. Si allega il programma degli eventi aperti al pubblico, mentre il programma completo delle due giornate è disponibile sul sito di ATRIUM (www.atriumroute.eu).