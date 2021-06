Pedalata ecologica fino a Spinadello lungo i meandri del fiume Ronco

È sabato 5 giugno la tradizionale pedalata ecologia lungo il fiume Ronco, con partenza da Forlì (piazza Saffi) e da Meldola (piazza Orsini) alle 14, da Magliano (dal Circolo Arci) alle 14.30 e da Selbagione (dal campo sportivo) alle 15.

La pedalata, o passeggiata in bici, è non competitiva e a partecipazione gratuita per chiunque voglia passare un pomeriggio di inizio estate visitando il sito di interessa nazionale "I meandri". Il percorso della pedalata sarà deciso in funzione della praticabilità dei sentieri. Al termine della passeggiata nell'area Ex Acquedotto "Spinadello" ci sarà un piccolo rinfresco per i partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 12 giugno.