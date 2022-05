Torna la Pedalata ecologica lungo i meandri del fiume Ronco

Indirizzo non disponibile

Sabato 28 maggio tutti in sella per esplorare uno degli ambienti più suggestivi del territorio: i meandri del fiume Ronco, sito di interesse comunitario. Torna per la ventitreesima volta la pedalata ecologica organizzata dall’associazione I Meandri con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.

La partenza è fissata alle ore 14 da piazza Orsini a Meldola; altri punti di ritrovo il circolo Arci di Magliano alle 14,30, il campo sportivo di Selbagnone alle 15, Ronco Lido alle 15,30. Il percorso vero e proprio della pedalata sarà deciso in funzione della praticabilità dei sentieri. Al termine della passeggiata, nell’area dell’Ex Acquedotto Spinadello, ci sarà un piccolo rinfresco per i partecipanti.

La partecipazione è libera e gratuita. Maggiori informazioni sul sito https://www.spinadello.it/event/pedalata-ecologica-lungo-il-fiume-ronco-2022/