“Pensare la longevità”: parte da Modigliana in ciclo di incontri di Auser

Venerdì 27 gennaio alle ore 15.30, presso la Sala Bernabei di Modigliana, con il patrocinato del Comune di Modigliana, Auser Forlì organizza il primo di un ciclo di incontri intitolato “Pensare La Longevità”.

Il primo incontro è dedicato a Le trasformazioni demografiche in Emilia Romagna con Gianluigi Bovini, Demografo. Ogni incontro avrà luogo in un comune diverso del territorio di Forlì con invitati specializzati in un aspetto particolare della longevità. Si prevede la partecipazione gratuita on line aperta a tutto il pubblico, previa iscrizione anticipato telefonica al 0543 404912 ore 09-12.