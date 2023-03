Peppino Impastato raccontato a Forlimpopoli dagli amici e compagni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’Associazione Libera di Forlì Cesena e l’Associazione Barcobaleno di Forlimpopoli con il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli organizzano una giornata in compagnia degli amici, compagni di Peppino Impastato: Pino Manzella, Marcella Stagno, Carlo Bommarito, Caterina Blunda.

Sabato 1° aprile alle ore 17 presso il teatro Verdi di Forlimpopoli, gli amici, i compagni di Peppino Impastato presenteranno il libro “Peppino Impastato. La memoria difficile” curato da Pino Manzella. Saranno presenti anche Carlo Bommarito presidente associazione Peppino Impastato, Marcella Stagno amica di Peppino Impastato, Caterina Blunda presidente dell’associazione Asadin. Dialogheranno co la Professoressa Sandra Sicurella, docente di Mafie e processi di vittimizzazione. Università di Bologna - Campus di Forlì

“Peppino Impastato la memoria difficile”

La figura di Peppino Impastato è certamente molto più complessa, ricca e articolata dell’icona cinematografica che spesso si è sovrapposta alla realtà. Vengono qui raccolte trentanove testimonianze che riguardano tutto l’arco della vita di Peppino fino alla sua uccisione per mano mafiosa. Episodi, ricordi, aneddoti raccontati dalla viva voce di chi gli è stato accanto, dai compagni di giochi dell’infanzia ai compagni di lotta degli ultimi anni passando attraverso le storie inedite delle ragazze del Circolo Musica e Cultura. Ed è una voce che spesso si incrina per l’emozione perché, anche dopo più di quarant’anni da quei tragici avvenimenti, il ricordo è ancora vivo e doloroso. Da questi racconti emerge la figura di un leader che non voleva essere tale, una guida suo malgrado ma con una capacità straordinaria di radunare attorno a sé la meglio gioventù del suo paese. Una storia collettiva, dunque, che tratteggia i contorni della figura di Peppino oltre lo stereotipo dell’eroe solitario.