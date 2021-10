Per "Autunno slow" esperienza multisensoriale a Campigna ed escursione a Ridracoli

Fall foliage, "bramito" del cervo, sapori d’autunno alla scoperta del territorio in modo lento e sostenibile, sia a piedi che in e-bike: torna Autunno slow, l’ormai tradizionale iniziativa che vede un ricco programma di attività gratuite nei territori dei tre versanti dell'area protetta. Castagno d’Andrea (San Godenzo), Badia Prataglia (Poppi), Bagno di Romagna e Santa Sofia sono i poli attrattivi di questa edizione.

L'area protetta offre in questo periodo uno degli spettacoli naturali più belli: i colori della foresta che, solo per poche settimane, si accendono d’infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancioni.

Il Festival, giunto alla decima edizione, presenta il suo prossimo appuntamento sabato 23 ottobre alle 10. Sul crinale tosco-romagnolo, a Campigna, "Ascolta la foresta" sarà un’uscita multisensoriale in natura: orme, luci, ombre, suoni e odori, stimolando l'attenzione, concederanno una pausa rigenerante per il corpo e per la mente. L’escursione sarà effettuata da un conduttore di "immersione in foresta" ("forest bathing") iscritto al registro della rete Terapie Forestali in Foreste Italiane, secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013.

La partenza sarà davanti all’albergo lo Scoiattolo. La conclusione è prevista per le 13 circa.L’iniziativa è gratuita

Domenica 24 ottobre, alle 9.30 – a Ridracoli si potrà partecipare a "Da Ridracoli a San Paolo in alpe per la valle del rio Bacile", escursione giornaliera di lunghezza media, non ad anello, verso uno dei luoghi più affascinanti del Parco: l'altopiano di San Paolo in alpe, incastonato sul crinale secondario che separa il Bidente di Corniolo da quello di Ridracoli, di fronte al mare verde delle Foreste. Il perccorso è di circa 12 chilometri, con un dislivello di 800 metri. Il ritrovo è alle 9.30 nel parcheggio di Idro, ecomuseo delle acque di Ridracoli. Sono richiesti una buona preparazione fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato. Escursione non adatta ai bambini. L’iniziativa è gratuita perchè fa parte del progetto “Autunno slow 2021′′ promosso dal parco nazionale delle Foreste casentinesi, ma la prenotazione è obbligatoria (0543.917912).

Il programma dettagliato degli eventi di “Autunno Slow” è sul sito www.parcoforestecasentinesi.it.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare l'ufficio informazioni del Parco, al numero 0575.503029 (promozione@parcoforestecasentinesi.it), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, oppure Oros, al numero 370.1579443 (info@orostoscana.it), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.