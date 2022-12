Per "Clarinettomania Winter edition", concerto di Piero Vincenti e del Qartetto d’archi Tzigane

A Forlimpopoli va in scena la “Clarinettomania winter edition” con un concerto da non perdere. L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, alle ore 21, nella chiesa del Carmine. Protagonisti del concerto saranno Piero Vincenti, uno dei più bravi clarinettisti italiani, docente del Conservatorio ‘Maderna’ di Cesena, e il Quartetto d’archi Tzigane, composto da Giacomo Scarponi e Pietro David Caramia (violini), Alessandro Savio (viola), Mattia Cipolli (violoncello).

In programma musiche di Mozart, Bartok, Mangani e Kovacs.

L’ingresso è libero.L’iniziativa è promossa dall’Accademia Italiana del Clarinetto con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Forlimpopoli e del Conservatorio ‘Maderna’.