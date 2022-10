Per "Giovani autori in Fabbrica" si va alla scoperta dei libri dei forlivesi Paolo Stella e Livio Leoni

Alla Fabbrica delle Candele di Forlì arrivano due incontri del ciclo “Giovani autori in Fabbrica” giovedì 20 e venerdì 21 ottobre, alle ore 18.00, i nuovi romanzi di Livio Leoni e Paolo Stella. "Giovani Autori in fabbrica" è il ciclo di incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato e condotto da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele.

Giovedì 20 ottobre, alle 18.00 nella Sala Arancione della Fabbrica delle Candele ci sarà la presentazione del libro "Dietro una nuvola" di Livio Leoni.

La bianca scia di un aereo come una linea tracciata nel suo destino. Quello di volare è sempre stato il sogno di Doyle.

L’amicizia a fargli da saggio copilota. Il vento dell’amore a sostenergli le ali. Perché l’impatto con uno stormo di oche è sempre in agguato nel corso di una vita. Il pesante carico della responsabilità costringerà Doyle a un atterraggio di fortuna o riuscirà ancora una volta a reagire e spiccare il volo? «Sai ragazzo, quasi tutti possono prendere un aereo e volare, ma solo chi sogna impara a volare davvero. Essere là, circondato dal blu, per me è come stare sul confine tra il sogno e la realtà. L’aereo è il mezzo che mi consente di stare in equilibrio tra i due senza perdermi

in uno o nell’altra».

Livio Leoni è nato a Forlì nel 1982. Laureato in Giurisprudenza, ha svolto vari lavori spaziando dall’ambito legale a quello imprenditoriale. La sua passione per i viaggi, il cinema e la lettura l’ha condotto nel 2018 alla pubblicazione del suo primo romanzo, "Il narratore di sogni".



Venerdì 21 ottobre, sempre alle 18.00 nella Sala Teatro della Fabbrica delle Candele è la volta del libro "La Luna piena delle fragole" di Paolo Stella.

Svegliarsi su una barca in balia del mare, con l'unica compagnia di un gabbiano dalla lingua lunga. L'avventura di Nessuno, un ragazzo senza età e senza memoria, inizia così: con un viaggio verso la terraferma, alla ricerca di risposte che possano riportarlo a casa. Ma attraversare il mare aperto potrebbe rivelarsi un'impresa impossibile. Soprattutto perché le onde sono infide e Nessuno può condurre la barca da solo. Per fortuna, all'orizzonte, compaiono alcune isole. Sette in tutto. Ognuna con una storia da raccontare. Navigando da un'isola all'altra, Nessuno incontrerà ragazzi e ragazze pieni di sogni e desideri da realizzare, solitudini da riempire e mondi da tramandare. C'è chi lo farà citando i grandi autori della letteratura e chi con l'aiuto delle nuvole o delle fiamme. Uno dopo l'altro, Nessuno ascolterà le parole dei suoi nuovi amici, assimilando, onda dopo onda, un pezzetto di mondo in più, scoprendo nuove cose su se stesso e sugli altri. Paolo Stella ci regala un romanzo che è insieme mito e fiaba, narrando la difficoltà di sentirsi diversi e il desiderio di scoprirsi

Paolo Stella è creative director, attore di tv e cinema, regista. Ha acquisito notorietà tra i più giovani partecipando alla seconda edizione del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. In seguito ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo recitando in numerose serie tv e miniserie italiane, tra cui ricordiamo Incantesimo 7, Un ciclone in famiglia, Donna detective. Dal 2007 è passato al grande schermo recitando in Last Minute Marocco, La terza madre, Penso che un sogno così. Nel 2018 ha esordito in campo letterario con il romanzo Meet me alla boa a cui segue nel 2020 Per caso.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per info: 0543 712833, 0543 712112, 0543 7212831