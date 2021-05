Per i 60 anni di Amnesty International a Forlì si pianta un 'Albero dei diritti umani'

Tanti auguri Amnesty International: "60 anni di lotte, manifestazioni, banchetti, appelli e milioni di firme raccolte, di denunce, impegno e dedizione, che hanno salvato vite e restituito libertà, promosso la conquista di nuove leggi per la difesa dei diritti umani di tutte", affermano dal gruppo Amnesty International 225 Forlì .

"Per celebrare questa ricorrenza con la nostra città e con tutti coloro che ci hanno accompagnato e sostenuto negli anni in questo percorso, abbiamo deciso di piantare un 'Albero dei diritti umani', sabato, al Parco Urbano di Forlì, per ricordarci che quello che abbiamo seminato ha dato i suoi frutti, e che dobbiamo continuare ad alimentarlo e curarlo.C’è ancora molto da fare per far crescere i diritti umani".

L'appuntamento è alle 15.30 al bar vicino all'area giochi/gonfiabili. Si potrà decorare insieme l'albero, ascoltare musica, informarsi sulle campagne di Amnesty International e firmare appell. Si richiede il rispetto delle norme anti contagio: obbligo di indossare le mascherine e distanziamento