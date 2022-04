Per i "Lunedì della Cava" Nicoletta Timoncini presenta il suo libro "Sussurri di siti silenti"

Riprendono i "Lunedì della Cava", il 2 maggio alla Ex circoscrizione 2 Centro sociale. Alle 20:45 si terrà la presentazione del libro "Sussurri di siti silenti" di Nicoletta Timoncini, edizioni il Ponte Vecchio, con il patrocinio dell'assessorato all' Università Cultura Innovazione tecnologica Progetti europei e internazionalizzazione, di Forlì.

Nicoletta Timoncini scrittrice ravennate, si occupa di formazione tenendo lavoratori di scrittura e di comunicazione. Nel suo libro compie un viaggio attraverso alcuni luoghi dimenticati, abbandonati della Romagna. 'autrice visita 15 siti, Castiglioncello, Bastia, Rondinella, Castello di Cusercoli, Poggio Galmino, e numerosi altri. Con grande passione e amore, ci mostra i luoghi, le foto di ieri e di oggi, indagini storiche meticolose, narrazioni di protagosti. La scrittrice, con grande sensibilità, mette in evidenza l'anima di ogni sito, di chi l'ha edificato, di uomini e donne che l'anno vissuto, citando storie ed avventure, per non dimenticare, per fare memoria.

Obbligo di mascherina secondo le norme anti Covid.