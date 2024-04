Per i sabati in famiglia ecco i laboratori Artigiani del passato al Maf

Prende il via al Maf di Forlimpopoli la rassegna “Sabati in famiglia – Artigiani del passato” alla scoperta di attività artigianali ormai perdute ma ancora attuali e divertenti. Il primo incontro è previsto per sabato 6 aprile alle ore 16.30. Ogni laboratorio sarà preceduto da un breve racconto ambientato nel passato per garantire in modo coinvolgente il giusto inquadramento storico.

Il primo appuntamento è dedicato all’arte del vasaio, della sua storia e delle sue tradizioni. Dopo aver ascoltato la storia del giovane Gaio, garzone nella bottega di un vasaio romano a Forum Popili, i bambini impareranno come si crea una piccola anfora, proprio come quelle che si possono ammirare all’interno del museo.

Toccherà poi all’arte del tessitore sabato 13 aprile con la leggenda di Penelope e della sua meravigliosa tela che sarà il punto di partenza per cimentarsi nella nobile arte della tessitura e creare capolavori tessili. Infine, l’ultimo appuntamento è in programma per sabato 27 aprile per sperimentare l’arte del mosaicista con Lucio, un esperto un po’ sbadato che guiderà i bambini nella realizzazione di mosaici colorati. Al termine di ogni attività, i bambini avranno l'opportunità di portare con sé il proprio lavoretto, un ricordo tangibile di una giornata speciale trascorsa in famiglia.

Per info e prenotazioni: www.maforlimpopoli.it