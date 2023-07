Per il Gran Premio del Teatro Amatoriale due spettacoli alla Fabbrica delle candele

Il Premio dei Premi, una grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali. Istituto nel 2014, il Gran Premio del Teatro Amatoriale è riservato ai vincitori di appositi concorsi abbinati, svolti a livello regionale e organizzati dai rispettivi Comitati FITA. Sono in palio il trofeo maggiore, alla migliore compagnia, e altri premi individuali e di gruppo, tutti assegnati da una giuria di esperti. Dall’edizione 2018/2019 il Gran Premio si è trasformato in concorso dal vivo, ospitato in diverse località, dove i gruppi finalisti affluiscono da tutta Italia: un’occasione per far conoscere al pubblico e alle istituzioni il meglio del teatro amatoriale italiano.

La Federazione Italiana Teatro Amatori FITA è la più grande realtà del Teatro Amatoriale con oltre 25000 soci, in circa 1400 compagnie affiliate. Qualunque sia il teatro che ami FITA ha un percorso adatto alle tue aspettative. Da sempre attenta al settore della formazione, propone numerosi percorsi formativi per tutte le età. È la prima realtà teatrale italiana ad aver firmato un Protocollo di Intesa con il MIUR sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, oltre a numerosi protocolli e convenzioni con le Università Italiane.

Sabato 15 luglio alle 21.15 alla Fabbrica delle candele va in scena la compagnia Palcoscenici (Lazio) con "La festa che non ti aspetti" di Mauro Ballanti, regia Monica Falconi. Alice prepara come ogni anno la festa a sorpresa per il compleanno di Damiano, il suo fidanzato con cui convive. Qualcosa però questa volta non va per il verso giusto: i due amici di sempre, Roberto e Bianca cercano di coprire un "guaio" combinato proprio dalla stessa Alice che rischia di trascinare tutto verso un epilogo tragicomico. Allo stesso tempo Fabrizio e Chiara sono alle prese con la loro storia d'amore in cui entra, suo malgrado, l'affascinante Svelia. Le loro strade sono destinate ad incrociarsi con quelle di Damiano ed i suoi amici. Gag comiche, risate, equivoci condiscono questa commedia che parla di sentimenti quotidiani, di situazioni paradossali di cui la realtà spesso ci da' prova di essere capace di generare.



Domenica 16 luglio, stesso orario e stesso luogo l'Accademia dei Riuniti (Umbria) presenta "Tom, Dick e Harry" di Ray e Michael Cooney, regia Brigitta Roselletti. Tom Kerwood e sua moglie Linda sono in attesa della visita della signora Potter, il supervisore dell’Agenzia per le adozioni, che deciderà se sono in grado di adottare un bambino. Prima dell’ingresso della signora Potter, i due fratelli di Tom, irrompono senza preavviso. Dick è appena rientrato dalla Francia con il furgone preso in prestito da Tom, e nel frattempo Harry, dipendente dell’ospedale, ha portato in un sacco nero della spazzatura una misteriosa sorpresa. A condire il tutto, una coppia di immigrati clandestini del Kosovo e due poliziotti locali che, pur non avendo speciali doti investigative, capiscono che qualcosa di strano sta accadendo proprio sotto i loro occhi. Tom è costretto a ingegnarsi per uscirne pulito agli occhi della moglie e della signora Potter, ma per farlo deve necessariamente raccontare bugie, sempre più inverosimili.

Un classico interno edoardiano accoglie geometrie che si accendono di macchie di colore e fanno dell'opera una sorta di fumetto in stile pop art. Anche il linguaggio si fa geometrico, pop, quotidiano, ricco di tormentoni e giochi di parole a cui rispondono e corrispondono gestualità rituali e ricorrenti. Il finale dopo la chiusura dei due atti, per contro, è uno sguardo oltre in cui tutto e tutti si trasformano.



Ingresso gratuito