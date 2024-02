Per il “San Luigi Comedy Night" Laura Formenti porterà in scena lo show "Drama Queen"

Alla Sala San Luigi di Forlì torna l’attesissima rassegna “San Luigi Comedy Night”: la più importante rassegna di Stand up comedy show della città, organizzata in collaborazione con l’artista Alessandro Ciacci. Tre appuntamenti (16 febbraio, 15 marzo, 19 aprile) per ridere e riflettere con quella che è la new wave della comicità italiana, che negli ultimi anni ha visto un vivace proliferare di una vera e propria scena indipendente.

Lontana da luoghi comuni, argomenti mainstream sentiti mille volte, “personaggi” con i loro tormentoni, la Stand Up Comedy prevede un monologhista solo sul palco che in totale assenza di quarta parete propone al pubblico sé stesso, messo a nudo, il suo punto di vista sulla società, l'attualità ed ogni cosa che faccia parte del suo personale mondo: idiosincrasie, aneddoti personali o critica satirica. Nata e sviluppatasi principalmente negli Stati Uniti, questo genere comico sicuramente più maturo e consapevole (il linguaggio e gli argomenti trattati possono essere espliciti, il punto di vista volutamente scomodo, ma per scopi comici) sta riscuotendo successo sempre maggiore anche in Italia.

Il primo appuntamento della rassegna sarà venerdì 16 febbraio alle ore 21.00 con Laura Formenti che porterà in scena lo show dal titolo "Drama Queen", definito “Un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo”. Il nuovo spettacolo di Laura Formenti racconta di “sogni visti come fallimenti dai tuoi genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori… quale amori?!”. Laura Formenti è una delle più conosciute Stand up comedian italiane, autrice, attrice, performer. Finalista a Italia’s Got Talent 2021 e virale sul web col video “Se fossi un uomo…”, è uno dei volti fissi della stand up comedy di Comedy Central. Ha partecipato a programmi quali “Colorado” e “Domenica 5”. Nel 2021 Serena Dandini la inserisce nel progetto “Vini avanti cretina”. Nel 2022 è monologhista ospite per “Le Iene” su Italia 1 con un monologo che diventa virale sui social. Nel 2023 lancia il podcast auto prodotto “Humor Nero” che nel primo mese arriva fino alla decima posizione Spotify, è testimonial della prima campagna italiana di Medici del Mondo. Laura Formenti adesso è in tour in Italia e in Europa con “Drama queen” , il suo quinto spettacolo di Stand Up Comedy.

La serata è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico, ristorante L’Amorosina di Forlì e la Birreria Bifor Forlì, che sarà presente a partire dalle ore 20.00 con uno stand di birre alla spina selezionate per l’occasione. Biglietti su www.liveticket.it/salasanluigiforli