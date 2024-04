Per il San Luigi Comedy Night sale sul palco il comico romano Francesco De Carlo

Venerdì 19 aprile, per la terza ed ultima data del “San Luigi Comedy Night”, la Sala San Luigi ospiterà sul suo palco il comico romano Francesco De Carlo con il suo nuovo spettacolo di Stand Up Comedy “Bocca mia taci”.

"Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna, lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione oscena. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: “Bocca mia taci!”. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce rimanessero in quella sua bocca sdentata, invece di liberarsi nell’aria. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro. Questa storia, completamente inventata, mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno, ti fa lanciare pollame. E la paura di offendere qualcuno, non può limitare la libertà d’espressione. Bocca mia taci è il mio nuovo spettacolo di stand up. È un po’ sporco e pertanto è sconsigliato ai minori di 16 anni. Più che un monologo, una marachella."

Francesco De Carlo è nato a Roma. Dopo una laurea in Scienze Politiche e quattro anni al Parlamento europeo (dove lavora nel campo della comunicazione), diventa speaker nel programma radiofonico “Chiamata a Carico”, in onda tutti i giorni su Radio Globo. Partecipa a diversi programmi Rai, La7 e Sky e a tutte le stagioni dei programmi Nemico Pubblico (Rai Tre, che firma anche come autore), Comedy Central News e Stand up comedy (entrambi su Comedy Central). Tra dicembre 2017 e gennaio 2018 su Rai Tre va in onda “Tutta colpa della Brexit”, il diario in 4 puntate di un comico italiano a Londra ai tempi della Brexit, un programma scritto e interpretato da lui, che ha ottenuto critiche molto favorevoli (leggi sotto). Si è esibito anche in inglese in ben 16 nazioni. Ha partecipato ai più prestigiosi festival internazionali dal Fringe di Edimburgo al Just For Laughs di Montreal in Canada, fino a quelli in Sud Corea e Sud Africa. Ha debuttato in TV anche in Inghilterra (nei programmi “Paul Hollywood’s Big Continental Road Trip” su BBC TWO, “Unspun with Matt Forde” su Dave Channel, “The Mash Report” su BBC2), Spagna e Sudafrica (Comedy Central). Adesso vive tra l’Italia e il Regno Unito, dove continua a esibirsi regolarmente nei vari teatri e comedy club. I suoi ultimi lavori in tv sono “The Roast of Italy” (Comedy Central) “Data Comedy Show” e Pour Parler (Rai Due). Su Radio2 ha condotto “Prendila Così” insieme a Diletta Parlangeli.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e sarà aperto da Alessandro Ciacci, noto comico riminese, che da anni collabora con la Sala San Luigi. La serata è organizzata con il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì, in collaborazione con Il Cacofonico e la Birreria Bifor Forlì, che sarà presente a partire dalle ore 20.00 con uno stand di birre alla spina selezionate per l’occasione. L’evento è già sold out.