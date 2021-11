Per la "Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere", l'Archivio di Stato svela fonti suggestive

Evento digitale dal 18 al 21 novembre 2021, sul canale You Tube dell'Archivio. In occasione della IX Edizione Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena si presenta attraverso la realizzazione di brevi video, audio o sottotitolati, che illustreranno alcune tra le fonti archivistiche più suggestive conservate in Istituto: un primo appuntamento del viaggio che si intende intraprendere per migliorare l'accessibilità dell'Istituto e avvicinare un pubblico sempre più ampio al suo ricco patrimonio.

Link al canale You Tube dell'Archivio

https://www.youtube.com/channel/UCrPc31PhT1qOKfm5qLMEb4Q

Per informazioni:

tel. 0543 31217, e-mail: as-fc@beniculturali.it

sito web: http://www.archiviodistato.forli-cesena.it