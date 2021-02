Per la Festa della Donna il documentario “Sorelle d’Italia”

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, lunedì 8 marzo la Sala San Luigi di Forlì propone la visione online del documentario “Sorelle d’Italia”: ritratto di tre donne (Elena, Georgia e Lorena), di età e provenienza differenti, che hanno deciso di impegnarsi nell’accoglienza spontanea, fuori da strutture pubbliche e private, inserite in una rete spesso fragile e locale.

Tre donne che scelgono di non voltare la faccia dall’altra parte o di rifugiarsi nella paura dell’altro. Sono il volto di un’Italia solidale che va oltre le polemiche e la retorica dell’odio e che tende la mano ai migranti e richiedenti asilo esclusi dalle strutture di accoglienza.

Le protagoniste al centro di “Sorelle d’Italia” non sono operatrici umanitarie, il loro aiuto è informale e non strutturato. Se il passaggio dei migranti attraverso le frontiere non si è trasformato in una serie di interminabili tragedie lo si deve esclusivamente alle tante persone che si sono mobilitate spontaneamente e organizzate per aiutare altre persone, innanzitutto ad acquisire consapevolezza dei rischi e a prestare soccorso e assistenza a coloro che ci avevano comunque provato.

Per ricevere link e password per la visione online su MyMovies, occorre prenotare il proprio biglietto gratuito su Eventbrite.