Per la Giornata internazionale dei musei, visita gratuita serale ai “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”

In occasione della Notte europea dei Musei, introdotta dall’Unione Europea nel 2011, il Gruppo Hera grazie alla partnership con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, offre la possibilità di visitare gratuitamente la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, sabato 18 maggio dalle ore 20.00 alle ore 22.30, in un orario inusuale e suggestivo e garantito eccezionalmente per questa giornata speciale.

La mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno” offre un'opportunità unica di immergersi nell'affascinante mondo dell'arte preraffaellita, un movimento artistico che ha rivoluzionato il panorama artistico del XIX secolo. Attraverso una selezione accurata di opere, i visitatori avranno l'occasione di esplorare i capolavori di artisti come Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais e William Holman Hunt, tra gli altri. L'esposizione, curata da esperti del settore, offre uno sguardo approfondito sulla vita e sul lavoro dei preraffaelliti, mettendo in luce le loro influenze, le loro tecniche e il loro impatto duraturo sull'arte moderna.

La mostra mira a narrare la storia delle tre generazioni di artisti associati o ispirati al movimento Preraffaellita, che a metà dell’Ottocento, nel pieno della Rivoluzione industriale, ardirono di cambiare il corso dell’arte. I visitatori faranno un viaggio intorno al mondo nelle più prestigiose collezioni e musei italiani ed internazionali, potendo ammirare oltre 320 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli.

E' possibile prenotare l’ingresso accedendo a questo link: https://milanocivita.eventiminhouse.de/webshop2/webticket/bestseatselectbyblock?eventId=2572. Prima di finalizzare l’acquisto, inserire il codice Hera-preraffaelliti. A tutti i clienti che non riusciranno ad usufruire della promo, Hera garantirà comunque l’ingresso con tariffa ridotta (12 €, valido sia per acquisti online sia in cassa) che sarà riconosciuto all’ingresso semplicemente esibendo il codice cliente e una recente bolletta (cartacea o salvata sul telefono cellulare).