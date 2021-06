Per "La Notte degli Archivi", anche l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena apre virtualmente le porte

Venerdì 4 giugno si svolgerà la sesta edizione de 'La Notte degli Archivi' che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. La manifestazione patrocinata dall’ANAI -Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2021 sarà dedicata al tema '#generazioni'.

Per l’occasione l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone una "passeggiata" virtuale tra le fonti archivistiche presenti in Istituto utili allo svolgimento di ricerche genealogiche. Uno strumento ideale per conoscere persone appartenenti alle generazioni del passato e per approfondirne le vicende di vita intrecciate alla storia del territorio dove abitavano e lavoravano. Il video intitolato ' per tutte le ...generazioni!' sarà visibile a partire dalle ore 20.00 del 4 giugno 2021 sul canale You Tube dell’Archivio recentemente inaugurato. In occasione della Giornata Internazionale degli Archivi, 9 giugno 2021, il video sarà visibile anche sulle pagine Facebook e Instagram dell’Archivio. L’iniziativa fa parte del calendario di Archivissima, il Festival degli Archivi,4-9 giugno 2021.

Per avere informazioni sututte le iniziative del Festival Archivissima e de La Notte degli Archivisi segnalala pagina del Festival all’indirizzo https://www.archivissima.it, email: as-fc@beniculturali.it.sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it