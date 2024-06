Per la nuova edizione del 'World Blood Donor Day 2024' la Fumettoteca Nazionale scende ancora in campo

In occasione del 'World Blood Donor Day - Giornata mondiale del donatore di sangue', celebrata il 14 giugno, l’OMS con i suoi partner e le comunità mondiali si uniranno attorno al tema del 2024 '20 anni di celebrazione delle donazioni: grazie ai donatori di sangue!'. Immancabile, come ogni anno, anche la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub partecipa alla ricorrenza e, seguendo il focus della campagna di quest'anno, propone momenti nei quali si può, e si deve, sottolineare come il ruolo che ogni singola persona può svolgere, offrendo al prossimo il prezioso dono del sangue o del plasma, sia di utilità per tutta la società.

Il linguaggio del fumetto è in grado di sensibilizzare le persone permettendo di far riconoscere l'importanza delle donazioni ripetute, sia per la costruzione di un approvvigionamento di sangue sicuro e sostenibile, sia per le persone che necessitano di trasfusioni regolari per gestire condizioni difficili e bisognose. Quindi, aperture pubbliche gratuite straordinarie per i giorni di sabato 15 e domenica 16 giugno, dalle ore 14:00 alle 18:00, mentre fino al 30 giugno aperture su richiesta, esposizioni online e visite guidate per una proposta condita da ironia e sorriso, per celebrare e ringraziare tutti i donatori di sangue, senza dimenticare di incoraggiare le persone a diventare nuovi donatori. Per informazioni 339 3085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it