Per le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri si spalancano le porte delle dimore sul territorio

Prorogato al 31 marzo il termine per prenotare una visita in una delle oltre 100 case museo italiane che apriranno le porte per la seconda edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 1 e 2 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Visto l’alto numero di adesioni che stanno continuando ad arrivare, è stato deciso di prorogare di un giorno i termini per le adesioni.

Obbiettivo dell’associazione, che mette in rete 98 case museo in 14 regioni italiane, è ancora una volta quello di celebrare questi luoghi e valorizzare la memoria del passato a tutto tondo. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria. Dunque ecco un fine settimana di porte aperte per scoprire le case che hanno ospitato i “Grandi”.

Fino al 31 marzo è possibile prenotare le visite, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per la prenotazione.

Ecco le case aperte sul territorio:

Casa Artusi – Forlimpopoli

Telefono: 3498401818

Mail: info@casartusi.it

Sabato 1 e domenica 2

Sabato 1 aprile (inizio ore 10.00 termine 11.30) visita guidata del complesso monumentale e del

percorso museale dedicato a Pellegrino Artusi negli spazi dedicati alla cucina domestica italiana e

dunque la biblioteca gastronomica, lo studio di Pellegrino Artusi con i suoi testi e l'archivio

contenente oltre 1800 lettere e documenti appartenuti al gastronomo di Forlimpopoli. Segue

esperienza dimostrativa in collaborazione con Associazione Mariette sulla sfoglia, la pasta fresca

tirata rigorosamente al mattarello. Un percorso ideale lungo la via Emilia che celebra il bello e il

buono della cucina italiana attraverso la conoscenza dell'Artusi e del manuale "La Scienza in cucina

e l'Arte di mangiar bene"

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Domenica 2 aprile invece è prevista la sola visita guidata (inizio ore 10 termine ore 11).

https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/pellegrino-artusi.html

Casa Bertozzi - Forlimpopoli

Telefono: 3356214622

Mail: rodolfo.bertozzi@libero.it

Sabato 1 e domenica 2

Dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 19 ingresso gratuito con visita guidata ogni mezz’ora sulla vita e le

opere dell'artista

https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/mario-bertozzi.html

Museo Civico Don Giovanni Verità – Modigliana

Telefono: 0546 949515

Mail: francesca.mercatali@comune.modigliana.fc.it

Sabato 1

Sabato 1 aprile visita guidata gratuita dalle 9:30 alle 12:30 con ingresso (gratuito) ogni mezz’ora

https://www.casedellamemoria.it/it/le-case-associate/don-giovanni-verita.html