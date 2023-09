Per Sadurano Serenade 2023, il concerto del Duo Fortecello

Giovedì 28 settembre è in programma il terzo concerto della rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart, il cui direttore artistico è il flautista forlivese Yuri Ciccarese. Sul palco della Sala Sangiorgi (inzio alle 21,00) sarà protagonista il Duo Fortecello, composto dalla violoncellista polacca Anna Mikulska e dal pianista francese Philippe Argenty, due artisti la cui provenienza consolida l’intenazionalizzazione che ha assunto la rassegna in questi ultimi anni.

Il Duo Fortecello, nato nel 2014, ha già tenuto oltre 500 concerti in giro per il mondo (Francia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Slovacchia, Norvegia, Polonia, Germania, Cina, USA, Tunisia, Belgio, Macedonia e Portogallo), con l’obiettivo di veicolare la musica classica al attraverso concerti brillanti, pieni di colore e allegria, oltre creare legami sociali e formare i giovani tramite questa espressione artistica: proprio per questo ha al proprio attivo concerti in case di cura, ospedali, scuole e college sia in Francia che all’estero.

Anna Mikulska si è diplomata all’Accademia di Musica di Cracovia, sua città natale, per poi perfezionarsi a Parigi all’Ecole Normale de Musique: la sua attività solistica, iniziata nel 2005, si è sviluppata con l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia di Musica di Cracovia e con l’Orchestra della Giovane Filarmonica di Cracovia. Ha fatto parte del Cracow Royal Quartet, ha formato il Quatuor Volubilis ed è stata membro dell’Orchestra of Life del grande violinista inglese Nigel Kennedy, con la quale ha partecipato a una tournée europea con più di 30 date.

Philippe Argenty ha studiato al Conservatoire à Rayonnement Régional di Perpignan e successivamente al Conservatorio Superiore del Liceo di Barcellona. Nel 2005 si è aggiudicato il Secondo Premio al Grand Concours International de Piano de Paris. Nel 2011 ha tenuto una tournée come solista con l’orchestra di Barcellona “ConjuntXXI” eseguendo Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Franz Liszt. Ha collaborato con partner come i violinisti Elina Kuperman e Vadim Tchijik e il flautista Olivier Lusinchi.

Durante il concerto del 28 settembre proporranno brani di Gabriel Faure? (1845 – 1924), E?duard Lalo (1823 - 1892) e Camille Saint Saens (1835 – 1921): l’esibizione musicale del Duo Fortecello, come è avvenuto per i precedenti concerti, sarà anticipata da una riflessione sul tema “Carcere e giustizia: nella serata interverrà Bartolomeo Barberis, coordinatore del Progetto CEC (Comunita? educante con i detenuti) presso la Casa della Speranza di Malmissole, soffermandosi su "Un percorso educativo per il detenuto”.