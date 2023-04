“Per un’educazione generativa”: una conversazione sul ruolo della scuola in una società sempre più digitalizzata

È di alcune settimane fa la dichiarazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che si diceva favorevole ad integrare l'Intelligenza Artificiale nella didattica. Nel frattempo, il Garante per la privacy ha imposto uno stop a ChatGPT, ma la digitalizzazione della società - che ne coinvolge ogni aspetto, anche quello educativo - è un processo che pare essere inarrestabile e inevitabile. Qual è, in questo contesto, il ruolo della scuola?

Chiara Giaccardi, Sociologa, e Mauro Magatti, Economista e Sociologo, entrambi professori ordinari all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, ne discutono mercoledì 19 aprile, alle 18.00, durante l’incontro “Per un’educazione generativa”, negli spazi della Sala Melozzo di Forlì. Punto di partenza sarà il pensiero espresso nell’ultimo libro scritto a quattro mani, “Supersocietà”, edito da Il Mulino. Vale a dire: non si può più prescindere dalla digitalizzazione, ma è necessario aver chiaro che essa “ci salva e ci aliena”. Ad orientare i processi in una direzione o nell’altra è l’educazione, che sempre più deve essere in grado di potenziare il sapere umano, indispensabile nella sua concretezza e dimensione relazionale - non a casa il sottotitolo dell’incontro recita: “Sopra-vivere nella società digitalizzata”.

L’evento, pubblico e gratuito, è parte dell’iniziativa “Educare Verbo Delicato. Incontri, confronti e dialoghi verso una nuova scuola”, ideata, organizzata e proposta dalla Scuola Don Oreste Benzi con la Comunità Papa Giovanni XXIII con il sostegno del Comune di Forlì e della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

Possibilità di partecipare con i bambini: servizio baby-sitting (3-5 anni) e laboratorio (6-12 anni). Al termine dell’incontro verrà offerto ai presenti un aperitivo

PER INFORMAZIONI

comunicazione@scuoladonorestebenzi.it | 345 3986628