Percorsi della Margherita: 70 km di meraviglie sui colli della Romagna Toscana

Per chi sia in cerca di luoghi per gustare le bellezze paesaggistiche delle colline della Romagna Toscana, i Percorsi della Margherita si candidano ad essere la risposta giusta, un po’ per tutti i gusti: una passeggiata in famiglia, escursionisti, cicloturisti, podisti e moderni pellegrini. Si tratta in pratica di quasi 70 chilometridi sentieri, mulattiere e strade bianche che si sviluppano attorno a Rocca San Casciano, un dedalo di vie percorribili che, riportate sulla carta, richiamano alla mente i petali di una margherita. "Il Progetto relativo ai Percorsi della Margherita - afferma Pier Luigi Lotti, sindaco di Rocca San Casciano - ha riguardato in sostanza la pulizia, la messa in sicurezza e la segnalazione, attraverso l’utilizzo di cartelli e tabelle segna via del Club Alpino Italiano".

Il Comune di Rocca San Casciano a dicembre 2019 ha partecipato al bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna volto all’assegnazione e alla liquidazione di contributi per la “Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche per il 2020". Dalla graduatoria stilata, il Comune di Rocca è risultato in seconda posizione aggiudicandosi così un contributo di mila euro (importo massimo erogabile in caso di partecipazione come singolo Comune). “Tale contributo - aggiunge Lotti - sarà destinato alla sezione di Forlì del Club Alpino Italiano che ringrazio e con il quale è stato siglato un accordo di collaborazione avente ad oggetto la manutenzione ordinaria dei sentieri noti come i Percorsi della Margherita”.

La cartina, rielaborata in una nuova e moderna versione rispetto alla precedente, contenente la descrizione dettagliata dei vari percorsi, i punti di maggiore interesse situati lungo il cammino, e i tempi di percorrenza, può essere ritirata gratuitamente tutti i sabati mattina a Rocca presso l’info point di via Cairoli 39, nei bar, nelle tabaccherie e presso il supermercato Conad del paese. Inoltre dal sito www.roccasancasciano.com è possibile scaricare il pdf.