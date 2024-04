"Perfect days" di Wim Wenders alla Sala San Luigi

Intero € 6,50, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto € 4,50 UNIVERSITARI

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2024 al 21/04/2024 Orario non disponibile

Dal 7 al 21 aprile la Sala San Luigi propone la proiezione del film "PERFECT DAYS" di Wim Wenders.



Tokyo oggi, Hirayama è un uomo solitario sulla cinquantina, che conduce una vita semplice e regolare: si occupa della pulizia dei bagni pubblici e nel tempo libero si perde in letture senza sosta, in fotografie di spazi naturali, nella cura delle piante e nell’ascolto della musica. La sua quotidianità lietamente ripetitiva viene alterata da una serie di incontri, a partire dalla nipote adolescente.



IN PROGRAMMAZIONE:



domenica 7 aprile ore 15.30

sabato 13 aprile ore 21.00

domenica 14 aprile ore 18.15



domenica 21 aprile ore 15.30 ed ore 21.00