Perfezionare la propria voce con il corso di dizione

Come ogni anno, in parallelo al laboratorio di arte sceniche The Theatre, è possibile seguire il corso di dizione ed impostazione vocale organizzato dal Teatro delle Forchette di Forlì come percorso singolo.

Dal 26 ottobre al 25 gennaio, infatti, sarà possibile fare lezione unendosi agli allievi del laboratorio. Con un totale di 10 lezioni che si svolgeranno il lunedì dalle 20.30 alle 23.30, il docente Stefano Naldi tratterà tutte le basi per gestire l’apparato vocale, studiare la corretta pronuncia e le diverse tipologie di emissioni e costruzioni di brani di varia natura, proprio per analizzare a 360 gradi tutte le possibilità che la nostra voce può sviluppare. Il laboratorio sarà diviso in due parti: Le regole / L'applicazione.

Di seguito il calendario completo delle lezioni: 26 ottobre - 2/9/16/23 novembre - 7/14/21 dicembre - 11/25 dicembre. La quota di partecipazione è di € 180,00 che comprende la Quota Associativa e assicurativa annuale, ed eventuali dispense e materiale didattico. Per informazioni ed iscrizioni: info@teatrodelleforchette.it - 339/7097952 - 0543/171353