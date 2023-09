Pergamene e miniature di Don Oreste Ravaglioli in mostra a Pieve Salutare

In occasione del primo anniversario della salita al cielo del compianto parroco, la parrocchia di Pieve Salutare ha organizzato una mostra in onore di don Oreste Ravaglioli: l’esposizione delle sue pergamene, a comprova delle grandi doti creative e manuali impiegate nel realizzarle, dalla progettazione, alle decorazioni, al testo scritto. Grande capacità nel disegnare e nell’utilizzo dei colori ma altrettanta finezza nell’uso della lingua. Nella mostra sarà possibile vedere l’intero processo di realizzazione: le prime bozze su carta, lo studio delle proporzioni, la scelta del testo, la riproduzione su pergamena, l’opera finita. Le miniature riportate, sono tante e seguono il tema dell’opera, rifacendosi a luoghi e momenti specifici. Quarant’anni di lavori dedicati ad eventi speciali, allo scandire del tempo ed alla comunità parrocchiale. Ogni pergamena è da apprezzare per la sua bellezza ma diventa anche una sorta di sfida con l’osservatore, invitato a prestare la massima attenzione anche al più piccolo elemento perché in questo caso, ogni dettaglio non è puramente casuale.

La mostra sarà aperta fino a domenica 8 ottobre, negli orari: sabato dalle 16 alle 18.30 – domenica dalle 10.30 alle 12. Per informazioni ed eventuali richieste di visita in altri orari, contattare il numero 345-2171703