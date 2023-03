Pesce d'aprile tra i fumetti

Con l'arrivo del primo di aprile arriva anche il 'pesce d’aprile', il giorno degli scherzi. Alla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub sarà presente 'April Fool's Day - Pesce d'Aprile'. Una divertente esposizione di fumetti e scherzi fumettati dove personaggi fumettistici dalla simpatia consolidata quali gli italiani Topolino, Paperino, Cucciolo, Tiramolla, Lupettino, Geppo, Topo Gigio oltre alle riviste come Corriere dei Piccoli, Monello, Intrepido, Il Giornalino e molte altre, gli esteri Superman, Batman, Spirit, Asterix, Blondie, Nency, l'immancabile Charlie Brown e molti altri ancora, proposta che per il pomeriggio di sabato 01 aprile, con l'apertura straordinaria pubblica dalle ore 14:00 alle 18:00 renderà la sede fumettotecaria disponibile al pubblico.

Visita guidata e esposizione online per festeggiare una giornata unica nel suo genere, e ve lo conferma uno nato proprio il primo aprile! Ovviamente l'apertura della Fumettoteca non è un 'Pesce d'Aprile', anzi, non vi è dubbio che per chi verrà ci troverà. Nel primo aprile, in tutto il mondo, bisogna stare attenti agli scherzi che gli amici più burloni decidono di fare, come ogni anno, è il giorno in cui tutti gli scherzi sono leciti, sia quelli fatti che quelli subiti. E allora, grandi e piccoli, aspettatevi quantomeno di ricevere, proprio come i divertenti personaggi dei fumetti, un pesce di carta sulla vostra schiena. Il pesce è infatti l’animale che involontariamente è diventato il simbolo di questo giorno e, nonostante si tratti di un’usanza nota, non vi è certezza circa le sue origini, un significato che egli stesso può passare come un tipico pesce d'aprile. Immancabili in omaggio, fino ad esaurimento, fumetti per tutti i presenti. Info: 339 3085390 fumettoteca@fanzineitaliane.it