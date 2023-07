"Pesche in Festa": decima edizione della manifestazione dedicata a uno dei frutti simbolo della Romagna

Giovedì 20 luglio, alle ore 20.00, si terrà l'inaugurazione di Pesche in Festa, decima edizione della manifestazione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata a uno dei frutti più coltivati in Romagna. L'iniziativa, che si svolgerà nell'area della Parrocchia di San Martino in Villafranca, sarà in programma fino a domenica 23 luglio. Pesche in Festa ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Forlì, dell'UNPLI, Pro Loco Emilia-Romagna e di Feste e Sagre.

Il programma delle quattro giornate sarà caratterizzato da molti appuntamenti per tutte le età, a partire dalla prima serata quando dalle ore 19.00 si potranno degustare aperitivi preparati con la frutta, mentre alle 20.00 l'avvio ufficiale della festa sarà dato con il taglio del nastro da parte del sindaco Gian Luca Zattini e di altre autorità. Nel corso della serata sarà possibile consumare una cena a tema, durante la quale verranno proposti piatti della tradizione romagnola rivisitati con l'utilizzo delle pesche (prenotazioni telefonando a Gemma: 3408623337 o Chiara: 3488756329), oppure gustare il menù proposto dallo stand gastronomico. Dalle ore 21.30 spettacolo musicale con l'orchestra La Storia di Romagna, che ha ottenuto il patrocinio del Club Secondo Casadei, presentato da Roberto Ruffilli che avrà anche il compito di introdurre i numerosi ospiti.

Nelle serate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 lo stand gastronomico funzionerà a partire dalle ore 19.00 e l'angolo degli aperitivi sarà attivo dalle 19.30, mentre per le ore 21.00 saranno in programma spettacoli musicali, a ingresso libero, che vedranno protagonisti, nell'ordine: Banda Larga Live Music Band, che proporrà grandi successi della musica leggera del passato, il gruppo Zic, esecutore di brani pop e rock italiani degli anni '70, '80, '90 e oltre, e Nicolas Show Varietà: musica dal vivo, intrattenimento e esibizione di ballerini romagnoli.

Durante il corso della festa sarà possibile degustare gelato artigianale prodotto con le pesche della zona, si potranno visitare la mostra pomologica e gli spazi espositivi di alcune aziende agricole della zona, compreso l'allestimento di materiali e attrezzature che un tempo venivano utilizzati dai contadini per il lavoro nei campi a cura di Paolo, Enrico e Daniele Tramonti e Francesca Fiorentini.

Ogni sera nello spazio bimbi si svolgeranno attività e laboratori, mentre una giuria valuterà e sceglierà la pesca più buona da premiare nel corso della fase finale del concorso in calendario per sabato 22 luglio. Viene inoltre riproposto l'originale concorso "La casa piò vecia" dedicato alle casse da frutta, quelle che venivano usate un tempo munite del logo dell'azienda agricola e della una data di costruzione e che oggi sono capaci di raccontare la storia di una coltivazione, quella della pesca, (per informazioni Giovanni 3398481929).

La Pro Loco San Martèn, presieduta da Patrizia Carpi, nel corso della manifestazione ribadirà, soprattutto dopo la devastante alluvione che ha colpito la Romagna mettendo in grande difficoltà il comparto agricolo, che tutti i cittadini possono incidere positivamente sull'economia locale mettendo in atto dei comportamenti attivi che, come nel caso degli acquisti quotidiani dei prodotti alimentari, devono dare la priorità a quelli locali dall'ortofrutta alla carne, dalla pasta al pane, dal vino ai succhi di frutta, dall'olio ai dolci. È per questo che gli organizzatori di Pesche in festa punteranno sempre più verso un'opera di conoscenza e di valorizzazione di quanto viene coltivato e prodotto nel Forlivese, coinvolgendo anche le strutture alberghiere e della ristorazione.

Dall'altra parte intendono proseguire nell'opera di educazione alla sana alimentazione per tutti, a partire dai giovanissimi, organizzando momenti di sensibilizzazione e confronto, come avverrà venerdì 21 luglio, alle ore 20.00, durante l'incontro dal titolo “Campioni in campo…quando il talento non si pesca, ma si coltiva!” con testimonianze di importanti e famosi campioni di diverse discipline sportive. "Lo scopo è ribadire che la frutta è consigliata sia prima sia dopo l'attività fisica - sottolinea Patrizia Carpi - per recuperare rapidamente le energie e i nutrienti utilizzati durante gli sforzi sportivi. Così com'è molto importante idratarsi ed integrare anche grazie alla frutta, vitamine e sali minerali, soprattutto d'estate e quando si suda molto. E questo vale per tutti, non solo per chi pratica sport".

"Sabato 22 luglio si affronterà, con esperti del settore, il tema "Vino e Pesche in Romagna, tradizioni lontane con uno sguardo al futuro" - informa Andrea Ferrini, socio della Pro Loco San Martèn - per capire quali evoluzioni sono in atto in due importantissimi comparti della produzione agricola. Infatti l’intera Emilia-Romagna è coinvolta nella coltivazione delle viti e non a caso esistono 6 diverse zone di produzione vinicola che portano sulle tavole molti vini DOP di alta qualità". La zona di produzione dei vini DOP romagnoli è la più estesa in regione, e deve la sua fama all'Albana e al Sangiovese. Così pure quando si attraversa la Romagna ci si accorge subito che il paesaggio coltivato cambia rispetto a quello dell'Emilia. Accanto alle tradizionali colture estensive, si affiancano grandi campi ad alberi da frutto, tra cui le tradizionali pesche e le nettarine di Romagna. Queste ultime, nate dall’incrocio di diverse tipologie a polpa bianca o gialla, sono tra le prime varietà di pesche ad aver ottenuto il riconoscimento Igp in Europa (1997). Oggi, oltre il 50% delle Nettarine italiane e il 20% delle pesche vengono prodotte nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, facendo di questa terra la culla della frutticoltura italiana ed europea.

Parte del ricavato della festa sarà devoluto al Comune di Forlì e alla Caritas diocesana per sostenere i progetti a favore degli alluvionati. Per informazioni: Patrizia Carpi 3498605338.