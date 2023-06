"Pesci fuor d'acqua e....": inaugura la mostra a Casa di Paola a Forlimpopoli

Indirizzo non disponibile

Nello spazio espositivo A Casa di Paola di Forlimpopoli sarà inaugurata la mostra "Pesci Fuor d’Acqua... e Peccati di Gola" giovedì 22 giugno alle ore 20.00. Tra le sculture lignee di Fiorenzo Montalti sarà possibile ammirare le opere di molti altri importanti artisti dal Primo Novecento ad oggi come Mario Bertozzi, Romano Buratti, Maceo Casadei, Silvano Casetti, Silvano d’Ambrosio, Ivo Gensini, Roberto Giordani, Alesandro Liotta, Adriano Maraldi, Pasquale Marzelli, Riccardo Marzocchi, Fiorenzo Montalti, Vito Montanari, Anna maria Nanni, Ugo Pasini, Fabio Pixel Colinelli, Secondo Rossi, e Giulio Ruffini.

La mostra rimarrà quindi aperta per tutta la durata della Festa Artusiana, fino a domenica 2 luglio, dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Per maggiori info: 339 659 7530 - paolagatti29@gmail.com