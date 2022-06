Il premiato "Peter Pan, e i bambini perduti" sul palco della Fabbrica delle Candele

Arriva alla Fabbrica delle candele di Forlì lo spettacolo vincitore del premio "Festival Titania 2008 - Repubblica di San Marino", portato in scena dal Teatro delle Forchette. Giovedì 14 luglio alle 21 sarà in scena "Peter Pan, e i bambini perduti" da J.M. Barrie, con adattamento e regia di Stefano Naldi.



Cominciamo chiudendo gli occhi e cercando di ricordare istinti, abitudini e giochi della nostra infanzia, ma non solo quella innocente e scanzonata, anche quella crudele, piena di paure, di prepotenze, e soprattutto di fantasie senza limiti, anche quelle più sbagliate.

Un tema che da sempre mi affascina ed accompagna il mio iter registico: il gioco, l’infanzia e la magia, giungendo a quella massima del teatro, dove anche un palcoscenico vuoto può diventare un’affollata città. La prima volta che vediamo Peter Pan, vediamo un bambino alla ricerca della propria ombra, perché? E’ solamente l’immagine di un bambino alla ricerca della propria identità, e tutti sappiamo quanto quest’ultima si formi e prenda forma proprio nella crescita mentre Peter Pan è sinonimo di colui che vuole restare bambino; oppure dobbiamo andare ancora più indietro e pensare a quei miti privati d’ombra e non cito a caso vampiri, spiriti, e patti col demonio. Al pubblico la sentenza.

Ingresso unico € 10.00

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012