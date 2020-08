Pezzi unici e albi speciali con le mostre de "l'Estate Diabolika"

Prosegue spedita l'Estate Diabolika di Forlì, grazie a "DDD - DamnDaringDiabolik", giunta alla sua seconda edizione ad opera della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle". Esposizioni di opere artistiche e albi speciali sul nero Re del Terrore sono all'ordine del giorno con allestimenti sia virtuali che in sede: la mostra "Diabolika Passione" e, dopo 10 anni per la prima volta alla Fumettoteca, "Diabolik e il mare", mostra realizzata per la Prima Edizione di Un'Estate Diabolika, manifestazione ideata, programmata, realizzata e diretta dalla Fanzinoteca.

Anche alcuni pezzi artistici in esposizione, come la splendida scultura di Diabolik ad opera dell'artista ungherese Tamas Podhraczky. Altro evento diaboliko la proposta dell'albo "Ricordo Diaboliko Decennale", stampato in tiratura limitata e la presenza, altra pubblicazione, de Il Resto del Clerville, testata informativa sulle attività diabolike. Come per l'edizione passata, "DDD - DamnDaringDiabolik" prevede un periodo variegato di iniziative ed eventi da proporre durante il corso dell'anno, pertanto altre iniziative diabolike si trovano già in cantiere alla "Biblioteca dei Fumetti", aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse; la vera cultura non va mai in vacanza! Fino al 30 settembre con apertura su richiesta, in omaggio albo Diaboliko digitale e, fino ad esaurimento, il n.00 de "Il Resto del Clerville".

Ovviamente le attività e servizi fumettotecari, tutto realizzato in veste di volontariato, si adeguano al Protocollo sanitario di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19, con i dispositivi per garantire la massima sicurezza sanitaria per gli utenti e gli operatori. Il calendario multidisciplinare e trasversale che caratterizza la manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik" ha in serbo altre proposte che, grazie alla volontà di esplorare e sperimentare nuove iniziative, con nuovi linguaggi, confermano come la Fumettoteca è in grado di raggiungere un ampio e variegato pubblico. Infatti, molti i contatti ricevuti, in relazione alle proposte e alle visite, da parte di molti cittadini forlivesi e, non poche, anche da altre regioni, hanno telefonato alla sede perfino da Roma. L'ampiezza e globalizzazione d'azione messa in campo dallo Staff Fumettoteca è degnamente espressa anche dalla partecipazione di artisti stranieri, in questo specifico caso l'ungherese Tamas Podhraczky, scultore con alle spalle studi presso l’Istituto d'Arte di Szeged e l’Accademia di Belle Arti di Budapest, nonché vincitore del Premio Barcsay in anatomia umana, Scultore e modellatore, anche di miniature e figure su piccola scala, è impegnato in un operato che lo vede, nel 2018, tornare ad uno stile più classico e tradizionale unito al suo personale approccio naturale. In fase di valutazione vi è anche l'eventuale supporto esterno, sempre gratuito, per una Tesi di Laurea su Diabolik che un laureando sta considerando di elaborare.