Una serata di festa con piadina, salsiccia e musica all'insegna della solidarietà

La Tam Tangram Band invita tutti ad una fresca serata in campagna, sabato 8 luglio dalle 19,30 presso l’area verde della Teloneria Silvagni in Via Crocetta 17/A a Carpena - Forlì. In programma piadina e salsiccia accompagnate dalla musica di un simpatico ed originale gruppo musicale. L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato dell'evento servirà a sostenere i ragazzi della Band per la realizzazione del loro terzo CD .Per informazioni e prenotazioni 3283206387