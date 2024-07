Piazza Saffi diventa ring per una sera, tornando ad ospitare la boxe

Si rinnova una tradizione che vuole il pugilato uno degli sport più amati dagli sportivi forlivesi. Mercoledì 24 luglio, alle 20:30 torna la “noble art” nel cuore di Forlì in quella Piazza Saffi che ospita il ring da oltre mezzo secolo. La storia racconta che il leggero “Rino Bernardini”, uno dei padri del pugilato cittadino, per preparare la sfida contro il campione d’Italia e d’Europa Gino Bondavalli, si esibì in una seduta di allenamento in Piazza Saffi. Anche il primo campione nazionale di Forlì Widmer Milandri, due volte titolare dei pesi medi si esibì in un allenamento sotto San Mercuriale nel settembre del 1946. La boxe vera, quella sofferta e combattuta con tanti programmi importanti, è stata poi proposta dall’Edera Boxe Forlì nata alla fine del 1946.

Forlì è la città dei due campioni del mondo, Valerio Nati e Simona Galassi; nonché del campione d’Europa Primo Bandini, i quali hanno regalato a Forlì una fama internazionale. Il centro cittadino ha tenuto a battesimo imprese di altissimo rilievo. Simona Galassi battendo in Piazza Saffi il 13 giugno 2009 l’ungherese Ott pianificò la difesa del titolo mondiale dei pesi mosca disputato con successo nel dicembre seguente. Oltre duemila persone applaudirono quella sera “Romagna Queen”. Simona particolarmente legata a Piazza Saffi torna tra le corde nel luglio del 2011: davanti a diverse migliaia di tifosi supera la bulgara Taskova per vincere di slancio nel match successivo in ottobre il mondiale dei supermosca.

L’Edera Boxe Forlì ha continuato a organizzare decine di avvenimenti nel centro cittadino: anche quest’anno grazie al patrocinio del Comune di Forlì - Unità Sport ed in occasione del “Mercoledì del Cuore“ di mercoledì 24 luglio, l’ex campione dei pesi massimi prima serie Nino Fiumana, oggi allenatore del sodalizio forlivese, ha deciso di presentare sul ring i forlivesi Stefano Tedeschi (85 kg), Ciani Luca (75 kg), Ruscelli Niccolò (71 kg), Liddi Manuel (64 kg), Biserna Cesare (60 kg) e Khoroshevskyi Hlieb (63 kg) contro pari peso del Sud Italia. Appuntamento quindi in piazza Saffi mercoledì 24 luglio dalle ore 20,30.