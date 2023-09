Piazza Saffi si trasforma in una palestra a cielo aperto con "Sportlì"

Piazza Saffi si trasformerà in una palestra a cielo aperto. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si terrà la manifestazione "Sportlì - Lo sport nel cuore di Forlì", evento che coinvolge associazioni ed enti sportivi su diverse discipline. L'appuntamento, spiega il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, "ha come obiettivo quello di promuovere l'attività sportiva, attraverso dimostrazioni e stand, con la finalità di offrire una "vetrina" per le società e associazioni sportive del territorio, avvicinando così i cittadini e le famiglie alle pratiche motorie e ricreative".

Saranno organizzate, nei due giorni dell’evento, diverse iniziative. Ci sarà un torneo di calcio balilla (su due giornate), ma anche laboratori didattici dedicati ai bambini. Ci sarà inoltre anche la torre di arrampicata. Inoltre nella giornata di domenica 1 ottobre, all'interno dell'evento ci sarà la partenza del "Giro del Muraglione". Sempre domenica alle 10 si svolgerà una passeggiata culturale alla ricerca degli angoli nascosti del centro storico di Forlì, guidata da Gabriele Zelli (ritrovo in piazza Saffi, angolo via delle Torri). Nella serata di sabato 30 settembre si terrà il concerto gratuito del gruppo musicale Floyd Machine. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.