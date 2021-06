Dalla zumba al tango, ma anche country e hip hop: il mondo della danza protagonista con "Piazze da ballo"

Quest'estate le piazze si Forlì si trasformano in piste da ballo, per diciassette serate in totale sicurezza

Balli country, ma anche hip pop, zumba, tango argentino e tant'altro. Quest'estate le piazze si Forlì si trasformano in piste da ballo, per diciassette serate in totale sicurezza. "Piazze da ballo" è la nuova iniziativa promossa dall'amministrazione comunale mercuriale, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Cna. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì col ballo country dei "Wild Angels", mentre lunedì sera alle 21 in Piazzetta della Misura "Explodance" proporrà esibizioni di hip hop, zumba, cheerleading, caribbean e dancing planet. Sempre in Piazzetta della Misura "movida fitness e country fitness" mercoledì dalle 19 alle 23 con New Dance Studio, mentre nel loggiato di Palazzo Albertini tango argentino con "Il Paese dei balocchi".

Ricco il programma di luglio: si comincerà giovedì in Piazzetta della Misura (dalle 19,30 con modern jazz, hip hop, breaking, acrobatic e aerlan dance a cura di "Made in dance", mentre mercoledì 7 luglio (dalle 20,30, in Piazzetta della Misura) "Baila" proporrà zumba, salsa, bachata, cha cha cha, tip tap e boogie woogie. Nella stessa serata altro appuntamento col tango argentino con "Il Paese dei balocchi" (loggiato Palazzo Albertini). Venerdì 9 luglio, davanti a Palazzo Talenti Framonti, balli country con i "Wild Angels". Mercoledì 14 luglio, dalle 19.30 in Piazzetta della Misura, "The boys rock club" saranno protagonisti con swing, free style, danza moderna e disco dance, mentre "Medialuna" con tango.

Venerdì 16 luglio, in Piazzetta dell misura, dalle 20.30, ballo country con "Country solu western dance", mentre mercoledì 21 luglio in Piazzetta della misura danza classica e moderna con "Lyrical"; balli romagnoli e fruste in Piazza Saffi (zona Palazzo Talenti Framonti) e tango argentino nel loggiato di Palazzo Albertini. L'indomani, dalle 21, danze ottocentesche e scozzesi in Piazzetta della Misura con la "Società di danza moderna", mentre il 23 altra infornata di balli country con i Wild Angels in Piazza Saffi. Finale il 28 luglio con zumba, hip ho, reggaeton, danza del vetre e tango con "Dream Dance School" e venerdì 30 luglio con i Wild Angels.